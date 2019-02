Finestre sul giovane teatro XI

Il Teatro Ridotto rinnova anche per la stagione 2019 il progetto Finestre sul giovane teatro.

Un'occasione unica di incontro e scambio che mira a far convivere per tre giorni gruppi teatrali ospiti provenienti da tutto il mondo, i quali avranno la possibilità di donare e ricevere nuovi stimoli.

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell'importanza di dare visibilità al lavoro di giovani professionisti.



Evento in collaborazione con DAMSlab, con rappresentazione finale a INGRESSO LIBERO il 26 maggio ore 20, presso il Teatro dei Laboratori delle Arti.



