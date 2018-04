Finger Food Festival: cibo e musica al Parco della Zucca

Torna a Bologna il Finger Food Festival: cibo di qualità, birra artigianale e world music. Dal 28 aprile al 1° maggio al Parco della Zucca. Dopo aver battuto ogni record di presenze la scorsa primavera, torna a Bologna il Finger Food Festival, la manifestazione itinerante che coniuga cibo di qualità, birre artigianali e musica live.

Dal 28 aprile al 1° maggio il Finger Food Festival si accaserà ancora in Bolognina, al Parco della Zucca, e da qui, dopo la strepitosa anteprima di inizio aprile a Firenze, darà il via al tour 2018 che nel corso della bella stagione toccherà diverse città italiane.

Come sempre ad accompagnare le degustazioni è prevista una ricca programmazione musicale con grandi appuntamenti live e dj sets a cura di Estragon Club. Musiche dal mondo, come da tradizione. Da segnalare ad esempio il nuovo progetto Slavi – Bravissime persone, supergruppo balcanico che riunisce componenti dei Nobraino, Duo Bucolico, Supermarket e How Beats Why e che promette di trascinare il pubblico bolognese nelle danze sabato 28 aprile dopo un “warm up” in compagnia de I 3 della Banda Inferno, il nuovo slide project dei Modena City Ramblers. World music anche per la Riserva Moac, che lunedì 30 aprile porterà la sua “Babilonia” musicale al Parco della Zucca. El V and the Gardenhouse, esponenti della scena musicale meticcia, “giocheranno” in casa domenica 29 aprile, mentre tanto spazio verrà dato alla musica reggae, grazie alla presenza dei suo spagnolo Radio Reggae (29 e 30/4) e della tribute band di Bob Marley The Heathens (1/5).

INGRESSO GRATUITO.

ORARI E PROGRAMMA CONCERTI:

-Sabato 28/04: aperto dalle ore 12 alle 24

h.20.30 I 3 DELLA BANDA INFERNO (Folk - Italia) - Un viaggio a Londra a vedere l’ultimo concerto dei Pogues è per tre “diversamente giovani” emiliani l’occasione di tornare ad assaporare l’ebrezza della libertà. Accompagnati dalle canzoni che più li hanno influenzati nella loro giovinezza, si ritrovano catapultati negli anni del Borgo Inferno, la loro vecchia compagnia di alcolici ribelli. Sarà una narrazione accorata e un po’ ubriaca, persa tra i vicoli scuri della città, cento pinte levate a sfidare il cielo, amori mai dimenticati, senza mai perdere quell’istinto a stare sempre e comunque dal lato soleggiato della strada. Questo è il nuovo splendido side project di tre membri dei Modena City Ramblers: Franco D’Aniello (flauto), Massimo “Ice” Ghiacci (chitarra e mandolino), Davide “Dudu” Morandi (voce e chitarra).

h.22.00 SLAVI – BRAVISSIME PERSONE (Balkan - Italia) - Progetto speciale con i musicisti dei NOBRAINO, DUO BUCOLICO, SUPERMARKET, HOW BEATS WHY che si propone di portare in giro per l'Italia e l'Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati. I musicisti, noti nella scena "indipendente" italiana per le loro esibizioni estroverse e disinvolte, proporranno uno spettacolo gaudente e danzereccio. Arrangiamenti sbilenchi, ma mai banali. Godeteveli dal vivo... finché dura! Banda di slavi composta da: Nestor, il Presidente (NOBRAINO); Jandu, il Duca D'Abruzzo (SUPERMARKET); Rambo, il Maestro (DUO BUCOLICO); Pitone, la Mente (HOW BEATS WHY); Portone, l'Intellettuale di riferimento ( SUPERMARKET)

-Domenica 29/04: aperto dalle ore 12 alle 23

h.13.00 RADIO REGGAE (Reggae - Spagna) – torna al Finger Food il duo elettro-acustico di Barcellona composto da Oski Jah (chitarrista, cantante e leader della band mestiza Zulu 9.30, una delle più importanti realtà reggae della scena spagnola) e Topata (Batteria, Campionatori e sequenze elettroniche, anche lui proveniente dagli Zulu 9.30). Le loro influenze vanno dal reggae, alla cumbia, allo ska e il loro repertorio, oltre a brani propri, è arricchito da versioni di Bob Marley, Manu Chao, UB40, Amy Winehouse, Bruno Mars e altri, rivisitate con nuove sonorità e tanto “love”.

h.21.30 EL V AND THE GARDENHOUSE (Mestizo - Italia) - "1988 start - 2018 no stop" 30 anni di musica, energia ed impegno, centinaia di concerti, decine di collaborazioni nazionali ed internazionali, numerose iniziative a fianco delle associazioni umanitarie, tra i primi in Italia a interpretare il meticciato musicale, suonati nelle radio e dai djs di diversi continenti, da tre anni band italiana al fianco di Sergent Garcia, El V e la sua banda sono un collettivo bolognese di 10 persone, tra musicisti e cantanti, e proseguono il loro cammino con tenacia e dedizione

-Lunedì 30/04: aperto dalle ore 18 alle 24

h.20.00 RADIO REGGAE (Reggae - Spagna)

h.21.30 RISERVA MOAC (Balkan Beat - Italia) - Se incrociate a suon di hip-pop e rock le coordinate dei Dub Fx con la Fanfara Ciocarlia o quelle dei Gogol Bordello con Dj Shantel sui binari delle robuste basi electro vi troverete nella Babilonia “glocal” della RISERVA MOAC. Un posto dove la globalizzazione è quella delle diverse bellezze culturali e sociali, non quella triste dei mercati; dove l’incontro, il confronto e la mescolanza sono all’ordine del giorno; dove la vera ricchezza è l’umanità, quella cosa bellissima che il genere umano deve recuperare. Fino ad oggi, la Riserva Moac vanta un gran numero di concerti in Italia e in Europa, un notevole carnet di riconoscimenti ed alla costante presenza in molte compilation italiane ed estere.

-Martedì 01/05: dalle ore 12 alle 24

h.12.00 DJ MISS MONEYPENNY (Electro Swing - Italia)

h.21.00 THE HEATHENS (Reggae - Italia) – tribute band di Bob Marley