Bologna Rock, finissage della mostra Pensatevi liberi. Bologna Rock 1979: gli eventi

Il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna ha presentato il calendario degli eventi di finissage della mostra Pensatevi liberi. Bologna Rock 1979.



Un ricco programma di incontri, pubblicazioni, installazioni virtuali, eventi musicali, al museo e in città, accompagna le ultime settimane di apertura dell'esposizione curata da Oderso Rubini e Anna Persiani, visibile fino al 29 settembre nella Project Room del MAMbo.

Un finissage lungo oltre un mese, per approfondire i multiformi sviluppi di una stagione culturale unica per Bologna.



Incontri presso la Sala Conferenze del MAMbo, ingresso gratuito



12 settembre ore 18.30

“Musica e Video: Red Ronnie incontra Miss Xox, Ado Scaini (Great Complotto)”



19 settembre ore 18.30

“Dai Clash ai Radiohead, che politica si suona a Bologna?”

Mauro Felicori, Nicola Sinisi, Lele Roveri



26 settembre ore 18.30

“Il Futuro della Musica?”

Roberto Paci Dalò, Nicola Sani, Giordano Montecchi, Oderso Rubini

contributi video di Francesco Giomi, Laura Zattra



Eventi musicali collaterali



Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo

27 settembre ore 20.30

“Confusional Quartet plays Demetrio Stratos”

27 settembre ore 17-19 , 20-20.30, 22-22.30

Installazione “Adotta una colonna per Demetrio Stratos (in ogni città)” di Luciano d’Onofrio

ingresso 7€, ridotto 5€



28 settembre ore 20

TPO

“Bologna Rock: Stavolta gli spaghetti ce li mangiamo!”

con Skiantos featuring Nevruz, Sbarbine, Wind Open, Confusional Quartet + tanti ospiti a sorpresa

ingresso 12€



Data da definire

Museo per la Memoria di Ustica

“La battaglia di Ustica”

Carlo ‘Cialdo’ Capelli/Oderso Rubini

ingresso gratuito



Special Event



“Leggero Tour”, Esperienza di realtà virtuale con Roberto ‘Freak’ Antoni

6-12 settembre, 16-27 settembre, Gallery 16

13-15 settembre, Bar Kinotto - “Tutto Molto Bello”, Arena Puccini

da ottobre in poi Museo internazionale e biblioteca della musica



Mostre collaterali, concerti e proiezioni c/o Gallery16



Mostra Enrico Scuro / Settembre



12 settembre ore 21

Concerto: Andy Warhol Banana Technicolor



25 settembre ore 20

Proiezione video “Il concerto dei Chrome 18 luglio 1981/Electra 1”