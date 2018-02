"Fino a Dalla, via Roversi": omaggio a Lucio Dalla

Concerto pianoforte e voci con Pascal Basile e Gabriele Via con documenti audio in cui Lucio Dalla racconta e la voce di Laura Mazzi. Nell'anniversario della morte di Lucio Dalla, Abc e AcidClassic presentano uno spettacolo che lo ricorda e celebra a partire dalla sua collaborazione con Roberto Roversi.



Venti brani scelti per ripercorrere una storia artistica, fatta di canzoni, di musica e di poesia.



Due ore di "commozione e tenerezza" a illuminare una serie di incontri fortunati:

Lucio Dalla incontra Roberto Roversi

Pascal Basile incontra Lucio Dalla

Gabriele Via incontra Roberto Roversi

Pascal Basile e Gabriele Via si incontrano e nasce questo concerto.



Pascal Basile e Gabriele Via spengono i riflettori sui rumori attorno

per restituire al pubblico l’esperienza vibrante della bellezza e del

significato della musica e dei versi lasciati da Lucio Dalla e da

Roberto Roversi



È consigliata la prenotazione

Alla mail abc.bo@libero.it o per sms al 320 9188304

Si ringrazia Azimut per il sostegno