Fino all'ultimo respiro. Incontro di presentazione del percorso di teatro fisico e drammaturgia del corpo

a cura di LegÀmi compagnia teatrale



martedì 22 ottobre 2019 alle 18.30

Casa delle Associazioni - Baraccano, Via Santo Stefano 119/2, Bologna



Un incontro di teatro fisico, teatro danza e di nuovi linguaggi performativi per la formazione attoriale, ma soprattutto un contenitore di riflessioni condivise sulla responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di quello che viviamo. L'incontro avrà come focus tecnico la ricerca di nuove possibilità di fare Teatro e la condivisione di momenti di riflessione intorno al tema dell'umano, come aggettivo qualificativo della nostra specie, sempre più in balia di schemi sociali consumistici e pregiudizi.



Contenuti: risveglio e drammaturgia del corpo; lavoro sul ritmo e sullo spazio; sperimentazioni vocali; costruzione di un testo a partire dal lavoro delle azioni fisiche e dallo studio di partiture vocali; sperimentazione delle principali linee guida del progetto Teatro delle Fonti di Jerzy Grotowski; lavoro sull’analisi del movimento e sulla neutralità, intesa come stato di ricettività in cui scoprire, aprirsi all’Altro e quindi ricevere.



I contenuti saranno affrontati attraverso una metodologia originale che integra teatro, danza, circo contemporaneo e studio dei risuonatori vocali.

Si accompagnerà ogni partecipante alla costruzione di un proprio training attoriale, partendo da quello sviluppato dall'attrice Mariagrazia Bazzicalupo in 20 anni di formazione attoriale.



Il percorso è rivolto a tutti coloro che hanno dai 20 ai 40 anni. Si richiede una minima esperienza teatrale pregressa.



"È un luogo dove mi aspetto che ciascuno dei miei compagni possa essere fedele a se stesso.

È l'incontro, l'andare l'uno incontro all'altro, deporre le armi, non avere paura gli uni degli altri, in nulla." - J. Grotowski



LegÀmi Compagnia Teatrale nasce nel 2017 a Bologna. Può essere definita uno “spazio vuoto”, un contenitore poetico e fucina di nuovi linguaggi performativi, per portare avanti un lavoro di ricerca e sperimentazione artistica in campo teatrale, andando in profondità, oltre la superficie delle cose. LegÀmi vuole infatti diffondere un’idea di teatro non solo di qualità artistica, ma anche sociale ed educativa, in grado di veicolare valori ed esperienze utili alla crescita personale. Un teatro esperenziale, che vuole creare relazioni, legàmi che possano generare nuove dinamiche di vita.