Fiorella Mannoia, il tour "Personale" passa da Bologna

Sta per cominciare una stagione ricca di novità e soprattutto di nuova musica per Fiorella Mannoia che sarà in concerto al Teatro EuropAuditorium anche il 27 ottobre.



«Si riparte - ha scritto Fiorella sui suoi profili social - "Personale" è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Da maggio ci si rivede nei teatri. Avrò modo più avanti di raccontarvi cosa sta dietro a questa parola: "Personale". A presto».



In queste settimane Fiorella sta lavorando alle nuove canzoni che andranno a comporre la tracklist del suo nuovo album, in uscita nel 2019, che sarà intitolato "Personale". A tre anni dal disco di Platino "Combattente", un nuovo atteso progetto discografico, ma non solo, che riserverà tante sorprese. Il 2019 sarà ovviamente un anno all'insegna del live per Fiorella che, dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, tornerà presto a salire sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo progetto. A partire da maggio il Personale Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in molti teatri d'Italia, tra questi il Teatro EuropAuditorium.