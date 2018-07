Corso gratuito sui fiori di Bach in concomitanza con Sana 2018

Domenica 9 settembre un corso aperto al pubblico focalizzato sui Fiori di Bach in occasione dell’importante fiera dedicata al biologico e al naturale



In occasione del SANA di Bologna - il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale - giunto quest’anno alla sua 30^ edizione, GUNA S.p.a, azienda farmaceutica italiana che dal 1983 sviluppa proposte terapeutiche d’avanguardia e leader nella medicina low-dose, propone l’appuntamento intitolato “Come creare rapporti armoniosi con i Fiori di Bach: tra il proprio maschile e il proprio femminile, nella ricerca del e col proprio partner, nel vivere la sessualità” rivolto a tutti coloro che desiderano armonizzare il femminile col maschile in qualsiasi ambito della propria vita e beneficiare della loro sinergia, sia nel proprio intimo, sia nei rapporti interpersonali.



Il corso, gratuito ma a numero chiuso, si svolgerà domenica 9 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - presso il Quartiere Fieristico di Bologna, Sala “Notturno” - Centro Servizi, blocco D (1° piano) - e sarà condotto da Sergio Laricchia - uno dei massimi esperti italiani di Fiori di Bach e Discipline Olistiche per la Salute - insieme a Irene Valeriani - Erborista, Naturopata e Floriterapeuta e autrice del libro “Incontri con le Piante dei Fiori di Bach”, e Ale Tàmbovtseva - Laurea in Medicina in Ucraina, Sessuologa docente del Moskow Sexology Institute ed esperta di Bio-psicosomatica, gestione del tempo e armonia familiare.



Durante l’incontro i relatori spiegheranno, a tre voci, il rapporto tra i Fiori di Bach e l’Armonizzazione del principio Femminile (Yin) con quello Maschile (Yang). Verranno illustrati i principali Fiori di Bach per l’integrazione interemisferica e predisporsi a trovare l’anima gemella, armonizzare il rapporto di coppia e vivere una sessualità soddisfacente. Alcuni di questi fiori sono contenuti sinergicamente nei composti pronti GUNA Resource Harmony (Armonia Femminile), Resource Confidence (Autostima e Fiducia) e Resource Remedy (Relax no Stress).



“Il corso verrà proposto con la finalità di fornire strumenti necessari per comprendere e gestire efficacemente le differenze tra la polarità femminile e quella maschile, riducendone le conflittualità ed esaltandone le sinergie”, ha dichiarato Sergio Laricchia. “L’incontro, infatti, sarà l’occasione per apprendere quali siano le potenzialità di questi due aspetti, sia nell’intimo di ciascuno di noi, sia nelle relazioni di coppia, e come poterle esprimere concretamente”, ha concluso Laricchia.