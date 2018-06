"Fira di ai": spettacoli musicali, mostre, sport e attività

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno nel centro storico di Persiceto si terrà la tradizionale “Fira di ai” con spettacoli musicali, mostre, sport e attività di intrattenimento per grandi e bambini. E a chiusura della manifestazione, lunedì 25 giugno è in programma il “Galà del gusto”, una cena in piazza a cura dei ristoratori persicetani. La Fiera è promossa da Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione col Comune.

Una tre giorni ricca di eventi quella che Persiceto si appresta ad ospitare in occasione della “Fira di ai”, la festa in onore del patrono San Giovanni Battista a cui è dedicato il concerto del Coro I Ragazzi Cantori di San Giovanni - giunto alla sua 45a edizione - che si terrà giovedì 21 giugno alle ore 21 all’interno della Collegiata in piazza del Popolo. La fiera è legata anche alle tradizioni agricole del territorio, in particolare a quelle del solstizio d’estate, con tutti i suoi riti magici fra cui la raccolta di aglio ed erbe officinali come protezione contro le streghe. Ma oltre ai consueti allestimenti con teste d’aglio e fiori di lavanda, quest’anno il tema caratterizzante sarà l’estate: piazza Cavour sarà infatti allestita come un vero e proprio villaggio turistico con sabbia, ombrelloni e giochi per bambini. Da venerdì 22 a domenica 24 giugno la fiera proporrà poi tante occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli: spettacoli musicali, bancarelle, mostre, visite guidate e altro ancora.

Per quanto riguarda gli spettacoli musicali, due gli appuntamenti da non perdere che si terranno alle ore 21 in piazza del Popolo: venerdì 22 giugno DJ Ans porterà la Disco in piazza (con megaschermo), domenica 24 giugno invece si ballerà con l’Orchestra Castellina Pasi. E in più, durante tutta la fiera diverse vie del centro storico saranno animate da piano bar, karaoke e musica dal vivo.

Per i bambini, sabato 23 giugno a partire dalle ore 15 si terrà la gara di pittura “Ridipingiamo corso Italia” (quota di partecipazione € 10) e alle ore 17 in piazza del Popolo seguirà “Pompieropoli” con attività e percorsi guidati dai Vigili del Fuoco di Persiceto e rilascio del diploma di partecipazione. Sabato e domenica dalle ore 16.30, in via Pellegrini, si terrà poi il Mercatino dei bambini con scambio e vendita di giochi, giornali, carte, figurine, libri e altro ancora.

Per i più grandi invece domenica 24 giugno si terrà “Artisti in corso Italia”, allestimento in collaborazione con Isart-Liceo artistico Arcangeli di Bologna, una visita guidata al centro storico (quota di partecipazione € 5, ritrovo in corso Italia 79) e “In bicicletta… con gli artisti”, percorso nelle campagne di Persiceto promosso da Fiab Terre d’Acqua, con partenza alle ore 15 da piazza del Popolo.

Inoltre, durante il weekend sarà possibile visitare due mostre: quella di ricami a cura dell’associazione “Il punto antico”, presso la Chiesa di Sant’Apollinare, in via Sant’Apollinare 4 (ore 9.30-12.30 e 15-23) e la mostra di pittura a cura del Gruppo Novantasette Arts, allestita nella sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi 7 (inaugurazione venerdì 22 ore 17, sabato e domenica ore 10-12.30 e 16-22). Da venerdì 22 a domenica 24 giugno nelle piazze del centro storico si terrà “Ri-saltiamo nello Sport”, con tantissime esibizioni sportive e attività proposte al pubblico.

A chiusura della manifestazione infine, nella serata di lunedì 25 giugno in piazza del Popolo si terrà la quarta edizione di “Il Galà del gusto - eccellenze culinarie in piazza”, a cura dei ristoratori persicetani.

Il programma:

Venerdì 22 giugno

18.00 - corso italia 138, aperitivo musicale con DJ Stefano Dama

21.00 - via Pellegrini, esibizione della scuola “Ritmo Danza”; dalle 19.00 punto ristoro con crescentine, tigellone e bevande presso circolo G. Matteotti “Al Zirquel”

21.00 - piazza del Popolo, DJ Ans disco in piazza con megaschermo

21.00 - porta Garibaldi, pianobar e karaoke con Anna

21.00 - porta Vittoria, pianobar e karaoke con Manuel

Sabato 23 giugno

15.00 - corso Italia, "Ridipingiamo corso Italia", gara di pittura per bambini (quota di partecipazione € 10,00)

16.30 - via Pellegrini, Mercatino dei bambini con scambio e vendita di giochi, giornali, carte, figurine, libri e altro ancora

17.00 - piazza del Popolo, Pompieropoli

18.00 - corso italia 138, aperitivo musicale con DJ Stefano Dama

20.00 - via Ungarelli, musica dal vivo coi “Forever Young”

21.00 - via Pellegrini, spettacolo di Drag Queen con Asia; dalle 18.00 punto ristoro presso circolo G. Matteotti “Al Zirquel”

21.00 - porta Garibaldi, pianobar e karaoke con Gianfranco

21.00 - porta Vittoria, pianobar e karaoke con il duo Mo’Nik

21.00 - corso Italia 79, pianobar e karaoke con Cecilia

Domenica 24 giugno

piazza Sassoli, "I cultori della stella", raduno ed esposizione di auto storiche

corso Italia, dalle 11.00, "Artisti in corso Italia" in collaborazione con Isart-Liceo artistico Arcangeli di Bologna

ore 11.00, visita guidata al centro storico (piazza del Popolo, Palazzaccio, chiesa di Sant'Apollinare, piazza Betlemme); durata 90', € 5,00, ritrovo presso sede Pro Loco in corso Italia 79

via Pellegrini, dalle 11.30 punto ristoro presso circolo G. Matteotti “Al Zirquel”; ore 16.30, Mercatino dei bambini; ore 18.00, pianobar e karaoke con il duo “Gianni & Elisa”

20.00 - via Ungarelli, musica dal vivo con Riccardo Aldini

21.00 - porta Garibaldi, pianobar e karaoke con Gabry

21.00 - porta Vittoria, pianobar e karaoke con il duo Beards

21.00 - piazza Garibaldi A.s.d. Salute e vita Yoga integrato/dinamico

21.00 - piazza del Popolo, Grande Orchestra Castellina Pasi