Flashmob in Piazza Maggiore: 12 giugno 1859. Gli Austriaci abbandonano Bologna

Mercoledì 12 giugno "12 giugno 1859. Gli Austriaci abbandonano Bologna" alle ore 19:00 in Piazza Maggiore: rievocazione storica | la fine del dominio austriaco



Flashmob con bandiere tricolori e figuranti ottocenteschi in costume, dedicato alla giornata in cui il Cardinal Legato e l'esercito austriaco abbandonarono la città, ponendo fine al governo pontificio, ed aprendo la strada verso l'adesione di Bologna al Regno d'Italia.

A cura dell'Associazione 8cento in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.