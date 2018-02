Flashmob: 10 milioni di minuti meditati per la pace

Manos sin Fronteras festeggia il traguardo raggiunto con la sua APP “5 Minuti, io medito. Quando io sono in Pace, il mondo è in Pace” con un flashmob che si terrà in contemporanea in 11 Paesi, in Italia sarà il giorno 14 febbraio ore 17:30 in Piazza Maggiore, lato Portico del Pavaglione, a Bologna.



L’organizzazione Manos sin Fronteras, con sede internazionale in Zaragoza , ed a Bologna in Italia, annuncia con immensa gioia di aver raggiunto il traguardo di 10 milioni di minuti meditati nel mondo per la Pace.

Ciò avviene a culminazione della Campagna Internazionale “5 Minuti, io medito. Quando io sono in Pace, il mondo è in Pace” partita nel 2013 e proposta in forma solidale e gratuita in scuole, aziende, istituzioni pubbliche e private, ospedali, università, in ben 35 Nazioni.

Molte imprese e privati hanno sostenuto il progetto, che si è arricchito dell’omonima APP per dispositivi iOs e Android, che insegna a meditare in pochi passi e somma tutti i minuti meditati in una grande borsa chiamata Meditometro.

La Fondatrice di Manos sin Fronteras, chiamata affettuosamente La Giardiniera, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della campagna e di questo successo, che dimostra che milioni di persone nel mondo ancora credono nella Pace e sono disposti a costruirla e a condividerla. Siamo felicissimi di avere aiutato così tante persone, migliaia di bambini, adolescenti e giovani, a raggiungere il loro equilibrio interiore insegnando loro a meditare”.

Il traguardo dei 10 milioni di minuti meditati per la Pace verrà festeggiato con un unico evento che si terrà in contemporanea in tutti Paesi in cui Manos sin Fronteras è presente nel Mondo.

In Italia faremo un flashmob il giorno 14 febbraio ore 17:30 in Piazza Maggiore, lato Portico del Pavaglione, a Bologna.

Per aderire al progetto, visita il sito: www.eumedito.org/it e scarica l’APP gratuitamente.

Per conoscere Manos sin Fronteras, visita il sito: www.msfint.com/it; mail: italia@msfint.com.

