Flogging Molly: unica data italiana a Bologna

Lunedì 28 gennaio i Flogging Molly sono pronti a fare ritorno nel nostro Paese, forti della calorosa accoglienza che il pubblico italiano ha sempre riservato loro. La band porta lo spirito irlandese in tutto il mondo da più di vent’anni grazie a un peculiare mix di cornamuse, uilleann pipes, fisarmoniche e intensi riff punk rock. Non c’è show che non sia all'altezza delle aspettative del pubblico; le loro esibizioni sono feste divertenti e spensierate in cui l’aria si satura di buonumore e di spirito di unione e fratellanza. Ore 21,30.