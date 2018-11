"Flora": mostra fotografica di Candida Mezzasalma

Si inaugura giorno 14 novembre alle 18:30 in via Risalto 13/b, l'esposizione fotografica di Candida Mezzasalma dal titolo "Flora".



Candida Mezzasalma nasce a Ragusa nel 1992. Agli studi letterari affianca da sempre, con uguale energia e passione, un interesse per le arti figurative, in particolare per la fotografia di ritratto e di moda. Dal 2010 ad oggi ha avuto modo di perfezionare la sua formazione artistica in campo fotografico presso scuole e privati ed allestire due mostre fotografiche personali. Le sue fotografie sono state pubblicate sul periodico italiano Freetime, sulla rivista di moda Atlas Magazine, sulla rivista letteraria Paragraph ( entrambe con sede a New York) e su Vogue Italia.

Le venti fotografie esposte si caratterizzano per il segno fortemente onirico, surreale e fiabesco con cui viene esplorato il rapporto tra soggetti femminili ritratti e natura. Elemento umano e naturale sono spesso colti in un rapporto estatico di forte simbiosi quasi metamorfica. Poesia, letteratura, fiaba, natura, confluiscono nello stesso processo creativo per dare vita a immagini caratterizzate da uno stile fortemente pittorico: sogni dipinti con una lente fotografica che trascende la realtà.

Ad ospitare la mostra sarà la suggestiva sede di Risalto, bottega creativa, in cui le fotografie dialogheranno con le opere di altre artiste presenti in sede, creando un mix unico di fotografia, illustrazione, artigianato e moda.

Risalto è un’associazione culturale nata a Bologna nel 2016, da un gruppo di donne creative che hanno deciso di condividere saperi, artigianalità, estro e cultura in un luogo magico. La sede associativa si trova infatti in una delle vie più bohémienne di Bologna, la centrale via Rialto, popolata da ceramisti, profumieri,osti, restauratori, liutai, un cinema d’essai e molte nuove realtà di street food e alta ristorazione.

In una Bologna in pieno fermento artigianale, Risalto si propone come ulteriore “punto” coraggioso nella mappa del saper fare cittadino, collocandosi in una via storicamente artigiana (una delle antiche vie della seta di Bologna) che vive in questi anni un profondo rinnovamento.

Risalto mostra tante anime: è uno spazio dedicato a mostre e laboratori ma anche punto di incontro tra chi realizza, chi vuole condividere saperi e chi vuole portare a casa un pezzetto di tutto ciò. E’ una casa per le idee artigiane, aperta

alla città, con uno sguardo che va oltre i suoi confini.

Nella colorata commistione che domina lo spazio c’è un filo conduttore, quello della reinvenzione e della narrazione che si materializza non solo con l’utilizzo di materiali e oggetti recuperati ma anche attraverso le parole e la poesia.

Venire da RiSalto significa immergersi in un mondo di idee creative, di oggetti insoliti e di sana ironia.