A Flyozzano il 47esimo raduno nazionale del club aviazione popolare

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019, dalle ore 9, all’aviosuperficie Flyozzano di Ozzano dell’Emilia (Bo) si terrà il 47esimo Raduno nazionale del Club Aviazione Popolare(CAP), sodalizio senza fine di lucro che riunisce le associazioni di costruttori di aeromobili amatoriali e storici, presieduto da Alberto Folchini.



Per due giorni il cielo della cittadina bolognese sarà invaso da decine di aerei e ultraleggeri (Ulm) autocostruiti che verranno valutati da un’apposita commissione di esperti, allo scopo di decretare il vincitore nelle categorie: Miglior costruzione amatoriale (Trofeo Rotondi), Miglior ricostruzione storica (Trofeo Aldinio)e Miglior costruzione amatoriale Ulm (Trofeo Caproni).



Il CAP ha lo scopo di promuovere l’attività della costruzione, da parte di costruttori amatoriali, di aeromobili e di macchine atte al volo, il loro mantenimento in stato di navigabilità ed il loro esercizio. Tra le altre cose assistendo i costruttori amatoriali nella loro attività, approvando e rilasciando la documentazione di riferimento, stabilita dalle Autorità aeronautiche dello specifico settore e mettendo a disposizione i propri esperti per commissioni specialistiche



Ogni anno, inoltre, assieme alle Associazioni locali, il Cap organizza corsi formativi per i costruttori o per coloro che vogliono toccare con mano le varie tecniche che coinvolgono la costruzione aeronautica, tenuti da ingegneri qualificati e soci esperti costruttori.