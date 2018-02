I Foja in concerto a Bologna

Venerdì 23 febbraio i FOJA in concerto al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25/2) di Bologna.



I Foja sono una rock band italiana formatasi a Napoli nel 2006.



Nel gennaio 2011 pubblicarono il loro primo album’Na storia nova, pubblicato da due etichette indipendenti: Full Heads e Materia Principale. L'uscita dell'album è stata accompagnata dal loro primo singolo 'O scioree' o viento e il suo videoclip animato che ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube.

A dicembre dello stesso anno pubblicano il loro singolo Tu meacciredisponibile solo attraverso la distribuzione digitale.

Nel dicembre 2012 la band ha pubblicato l'EP Foja Live 24/02/2012, registrato durante il loro concerto al Teatro Trianon di Napoli.



Dimane torna 'o Sole, il loro secondo LP pubblicato da Full Heads e prodotto da Graf e Mad Entertainment, è uscito nel novembre 2013. 'A malia, il primo singolo estratto dall'album, è la colonna sonora del film d'animazione L'arte della felicità, diretto da Alessandro Rak. Il film è stato presentato per la prima volta al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e ha vinto, tra gli altri, l'EFA European Film Award. 'A malia è stata nominata al David di Donatello e ai Nastri d'Argento come miglior canzone originale.

Donna Maria è il secondo singolo estratto dall’album: vede la partecipoazione di Francesco Di Bella (ex leader dei 24 Grana) ed è stato supportato da un nuovo videoclip animato di Alessandro Rak.



Nel maggio 2014 hanno pubblicato Da sule nun se vencemaje, un singolo inedito scritto insieme all’attore e regista Alessandro Siani.



A dicembre 2014 hanno pubblicato Astrignemecchiù forte, un disco in vinile in edizione limitata che raccoglie, tra gli altri, una versione in spagnolo di 'O scioree' o viento e due cover: la tradizionale Maruzzella e Che m'he fatto, della band degli anni '70 The Showmen.



Un anno dopo, a dicembre 2015, i Foja hanno pubblicato la LoveBag, un pacchetto speciale che include la versione CD di Astrignemecchiù forte e 'E vote ce cercamme pe' sempe, una raccolta di venti brani inediti come outtakes, registrazioni live, demo e provini della storia della band.



Il 9 gennaio 2016 concludono il Dimane torna 'o Sole Tour (iniziato più di due anni prima) con un concerto a Casa della Musica – Napoli regitrando il tutto esaurito.



Il 27 giugno 2016 è un giorno storico per Foja. Sono stati la prima rock band ad esibirsi in un set elettrico nel più antico e prestigioso teatro d'opera del mondo: il Teatro di San Carlo a Napoli. Il loro spettacolo "Cagnasse tutto", diretto da Franco Dragone, fondatore e direttore artistico del Cirquedu Soleil, ha registrato il tutto esaurito.



Un mese dopo, il 23 luglio, hanno ottenuto un altro sold out, suonando un concerto nella piazza d’armi di Castel Sant'Elmo a Napoli, uno dei monumenti più suggestivi d'Italia, raccogliendo più di 6000 fan.



Il loro terzo album in studio "'O treno che va" è uscito il 9 dicembre 2016.



Nel 2017 le canzoni di Foja contribuiscono a diverse colonne sonore: Chin'e pensieri del nuovo album 'O treno che va è incluso nella colonna sonora di Gomorroide, il film interpretato e diretto dal trio Ditelo Voi, nelle sale il 9 marzo.

Inoltre, il 6 aprile, il nuovo film diretto da Stefano Incerti, La Parrucchiera, include sei brani dei Foja nella sua colonna sonora e una speciale scena cameo in cui i Foja eseguono le loro canzoni.

Il 14 settembre, "Gatta Cenerentola", il nuovo film d'animazione della squadra che ha prodotto "L'arte della felicità", è uscito nelle sale, con la canzone "A chi appartieni", anche questa tratta do ‘O treno che va . Il film è stato molto apprezzato al 74 ° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, vincendo diversi premi collaterali, ed è attualmente elencato tra i 26 film qualificati per essere considerati nella corsa agli Oscar di quest'anno come Miglior film d'animazione.



Il 24 giugno 2017, i Foja hanno iniziato un nuovo esperimento artistico: "O treno che va - Illustazioni" è uno spettacolo live crossmediale: mentre i Foja eseguono il loro concerto, alcuni dei più apprezzati illustratori italiani illustrano le loro opere ispirandosi alle canzoni di Foja. Il loro live painting durante il concerto viene proiettato in tempo reale sullo schermo di sfondo del palco.

