Follower e un’app per essere “seguiti” nella vita reale

In programma sabato 24 febbraio 2018 alle ore 21:00 Follower della compagnia DoveComeQuando proveniente da Roma. Cosa succederebbe se tramite un'applicazione potessimo essere seguiti nella vita reale, anziché semplicemente sullo schermo? Se un nostro follower potesse realmente seguirci durante tutta la giornata, restando invisibile e anonimo, osservandoci mentre prepariamo la colazione, andiamo al lavoro o incontriamo i nostri amici?

In linea con il leitmotiv della rassegna organizzata da Camere d’Aria, il progetto mette in scena una nuova prospettiva e invita gli spettatori a guardare “oltre” le nostre pance o, in questo caso, gli schermi dei nostri rispettivi dispositivi. Sviluppando una duplice linea d’indagine, da un lato riflette sui diversi motivi che possono spingerci a decidere di farci seguire o seguire davvero qualcuno, legati al bisogno/desiderio di essere osservati, dall’altro affronta il tema del distacco e dell’incapacità di lasciar andare qualcuno, utilizzando un’applicazione per continuare a seguirlo come surrogato di un rapporto reale.

Scritto e diretto da Pietro Dattola, uno dei più importanti giovani drammaturghi del circuito off, e interpretato da una bravissima Flavia Germana de Lipsis, il progetto è risultato vincitore della Residenza Artistica di TEATRO STUDIO UNO 2016/17. All'autore è stato inoltre assegnato il Premio Internazionale Flaiano under 30, Premio Oddone Cappellino, Premio Europeo di drammaturgia, Premio speciale CTAS under 35, Premio Matilde di Canossa-La Corte Ospitale.

Gli elementi di scena sono curati da Alessandro Marrone, la fotografia da Chiara Davoli.

Oltre ai propri spettacoli, la compagnia DoveComeQuando (www.dovecomequando.net) organizza inoltre il Premio di drammaturgia DCQ-Giuliano Gennaio, il festival INVENTARIA al Teatro dell’Orologio, il concorso Scene da una fotografia.

Grazie alle sue “residenze artistiche” Camere d’Aria ha la possibilità di ospitare gli artisti che realizzano workshop e spettacoli, dando vita ad uno scambio di competenze e metodi di lavoro.

Sono inoltre a disposizione dei cittadini spazi e servizi utili come la Ciclofficina popolare (in cui è possibile riparare la propria bicicletta in autonomia o con assistenza), la Sartofficina per i lavori di sartoria e cucito e la Falegnamofficina per le attività di falegnameria. La rassegna teatrale, come le numerose altre iniziative che circolano e si respirano a Camere d’Aria, è resa possibile esclusivamente dalla grande passione delle persone che animano lo spazio.