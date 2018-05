Food truck festival San Lazzaro

L'allegro e variopinto mondo dei Food Truck sbarca a San Lazzaro di Savena (BO) per la prima edizione del FOOD TRUCK FESTIVAL, che DA GIOVEDI' 24 A DOMENICA 27 MAGGIO animerà la centralissima Piazza Bracci. Protagonisti saranno i truck provenienti da varie parte d'Italia, che porteranno in assaggio le loro specialità: si andrà da piatti della tradizione partenopea – come il panino con il polpo o con la parmigiana di melanzane – alle piadine gourmet di scuola romagnola, passando per la “mozzapella” con i prodotti del caseificio pugliese San Marco di Taranto e i super burger firmati “Big Blu”, e ancora proposte glutine free, vegan e tanto altro ancora! Ad accompagnarli un ampio spazio dedicato alle birre di qualità selezionate dai Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del comparto artigianale, bolognese e non, oltre ad ospiti stranieri. Il tutto da gustare ai tavoli sotto la grande tensostruttura presente in piazza, con un super calendario di musica dal vivo e animazione che abbraccerà sound e generi per tutti i gusti (dal country al rock, passando per sonorità e musiche della tradizione irlandese) Da non perdere DOMENICA 27 MAGGIO (dalle 9 alle 19) l'appuntamento con MERCATINO MAMME – La cultura del riuso, format alla sua decima edizione che porterà in piazza giocattoli, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento per piccoli e premaman, giochi e libri per bimbi e molto altro ancora! Sempre domenica 27 anche tanti momenti pensati per grandi e piccini: per tutta la giornata il Cà La Ghironda ModernArtMuseum proporrà PICCOLI ARTISTI CRESCONO, divertenti laboratori di pittura dedicati ai più piccoli; dalle 9.30 alle 12.30 ci penserà invece MAGO SVALVOLINO a intrattenere i bambini presenti, con un super spettacolo di magia, mangiafuoco e tanto altro; nel pomeriggio sarà infine la volta del TEATRO DEI BURATTINI, rappresentazioni a cura dell'Associazione Teatro la Garisenda che in una serie di divertenti spettacoli – ore 14, ore 15.30 e ore 17.30 - porteranno in scena le maschere della tradizione bolognese. L'evento è organizzato dai Beer Brothers On The Road (https://www.facebook.com/BeerBrothersOnTheRoad/), attivi da diversi anni nel bolognese nella realizzazione di appuntamenti birrari e di street food, con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena. Facebook: https://www.facebook.com/FoodTruckFestivalSanLazzaro/ Info: beerbrothers@libero.it PROGRAMMA EVENTI: GIOVEDI' 24 MAGGIO Ore 20.45: Live Music – SOUTHCLIFF & BEST Duo acustico che rivive il cuore del Country Rock americano anni '50 e altre influenze britanniche VENERDI' 25 MAGGIO Ore 20.45: Live Music – THE RUMPLED L'allegria del folk irlandese miscelato con sonorità Ska e Punk SABATO 26 MAGGIO Ore 20.45: Live Music – SS DOUBLE P Un tuffo tutto da ballare nella storia del Rock'n'Roll DOMENICA 27 MAGGIO dalle 9 alle 19 – MERCATINO MAMME – La cultura del riuso Mercatino dell'usato bimbi con oltre settanta postazioni dalle 9 alle 19 – PICCOLI ARTISTI CRESCONO Laboratori di pittura per bambini a cura del Cà La Ghironda ModernArtMuseum dalle 9.30 alle 12.30 – SVALVOLINO Spettacoli di magia, animazione e tanto altro.. ore 14 | ore 15.30 | ore 17 – TEATRO DEI BURATTINI Rappresentazioni a cura dell'Ass. Teatro la Garisenda