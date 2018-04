La Compagnia Teatrale Pardo Mariani

In Prima Assoluta

presenta



FORSE DOMANI MI SPOSO



Scritto da Maria Pia Bragaglia

Liberamente tratto dal romanzo di Alessandra Mariani

Regia: Pardo Mariani

Aiuto regia: Francesca Fuiano



Con: Francesca Fuiano, Elena Berto, Monia Fucci, Karin De Ponti, Nicola Fabbri, Sergio Dell'Aquila, Luca Romanelli



Cantante: Cristina Cremonini



SABATO 14 APRILE 2018 ORE 21:00

DOMENICA 15 APRILE 2018 ORE 16:00

TEATRO LE ROSE

Via Nazionale Toscana 179

Pianoro Vecchio (BO)



Info: 3358070234



Tutto si svolge il giorno prima delle nozze, nel salotto di una eccentrica famiglia italiana degli anni '70. I genitori sono preoccupati: la figlia Angelica sta per sposare a un metallaro! Tra capelloni, amore libero, contestazioni e scommesse con le Harley per loro non sarà una passeggiata!