Fosco17 live nella sua città: "Dodici mesi"

È uscito venerdì 8 novembre DODICI MESI di Fosco17, il debut album del giovane cantautore bolognese, pubblicato da Virgin Records/Trident Music, dopo la release a marzo di un primo EP, Prima Stagione, e della partecipazione a Sanremo Giovani 2018 con Dicembre.

DODICI MESI è un disco che racconta in dodici atti una storia qualunque; dodici capitoli di un romanzo dal finale aperto, un’unica trama fatta di momenti diversi. Una raccolta di canzoni diverse che seguono una storia, che hanno movimento, che fanno parte della trasformazione di un bambino a cui piace vedere il mondo fatto di colori pastello, senza disordine, pulito, netto e immacolato.

“Dodici Mesi è un disco che parla in prima persona delle storie di tutti, delle cose degli altri, parla di sé parlando per tutti. Dodici Mesi è un tempo, in cui c’è modo di crescere, di far passare gli anni, di diventare grandi o vecchi. Non ha uno spazio ne un luogo, ha solo delle voci diverse che gli danno aria. Un film a puntate, una serie di quattro stagioni, un anno di dodici mesi.” Fosco17

Fosco17 è capace di fuggire dallo stereotipo della canzone pop italiana, grazie a un songwriting elegante che incontra l’urban pop, ma i suoi brani restano comunque impressi per semplicità e leggerezza.

Fosco17 è l’anti-stereotipo, che vive nei luoghi comuni, l’anti-stravagante che canta storie originali, è l’anti-eccentrico che risulta insolito. Fosco17 è anti pop e commerciale; più semplicemente è Pop-Sintetico.

BIO

Luca Jacoboni, in arte Fosco17, nasce a Bologna nel 1995.

Cresce e studia nella sua città natale dove nel 2012 incomincia la sua prima esperienza lavorativa nel mondo della radio.

Nel 2017 veste i panni di Fosco17 e nel 2018 pubblica il suo primo singolo, Dicembre, con il quale partecipa a Sanremo Giovani.

Nel Marzo del 2019 pubblica il suo EP, Prima Stagione. L’8 novembre esce il suo album d’esordio Dodici Mesi (Virgin Records/Trident Music) al quale seguirà il suo primo tour ufficiale con BPM Concerti.