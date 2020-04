Dal 15 al 25 aprile 2020, La Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura allestisce la mostra personale virtuale d’arte fotografica dal titolo



FOTO D’ AUTORE



Paolo Bassi





Un percorso virtuale sulle tematiche principali che il fotografo bolognese affronta ormai da molti anni, dopo aver sperimentato tutte le tecniche esistenti dall’analogico, al digitale, alla foto ritoccata con elaborazioni artistiche e tecnologiche, dalla foto al microscopio elettronico, di cui è esperto professionista, fino all’ analisi e creazione dei frattali, che realizza fissando l’attenzione su qualsiasi tipo di oggetto o scenario: le immagini che ne risultano sono assolutamente originali e attraenti.

La mostra è suddivisa in quattro sezioni per un totale di una quarantina di fotografie; la prima sezione è incentrata sugli aspetti della natura- fiori vegetazione e paesaggi . La seconda è una serie di lavori dedicati all’ osservazione dei dettagli degli oggetti più disparati e colti nel loro aspetto più insolito. La terza sezione è dedicata ai frattali e al mistero della loro composizione . La quarta ed ultima presenta un gruppo di fotografie realizzate attraverso l’ingrandimento di elementi sottoposti all’ obiettivo del microscopio. Sono per lo più insetti o parti di essi ingranditi in modo esponenziale cogliendone le forme più impensabili ed inusuali .



La mostra è organizzata dall’ associazione bolognese di arte e cultura La Corte di Felsina ed è visibile esclusivamente on line, dal 15 al 25 aprile 2020 su www.lacortedifelsina.it

