San Valentino: fotografa il tuo bacio a palazzo Belloni

Oltrepassate ogni muro, illuminate il vostro amore!



Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio, da The WALL exhibition si festeggia l'amore!

Le coppie avranno in regalo la foto nel muro di luce di Hitomi Sato e un dolce omaggio firmato Venchi!



Per l’occasione, gli innamorati potranno entrare in mostra pagando un solo biglietto intero a 14 euro.



ORARI

mercoledì 14 febbraio, dalle ore 16 alle ore 22 (con ultimo ingresso alle ore 21)

giovedì 15 febbraio, dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19)

venerdì 16 febbraio, dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19)

sabato 17 febbraio, dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19)

domenica 18 febbraio, dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19)