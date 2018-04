"Fotorama": caccia al tesoro fotografica

Torna il 13 maggio "Fotorama", la caccia al tesoro fotografica sarà realizzata con gli amici di UTOPIC e dedicato all’iniziativa FUORI AULA, voluta dai gruppi universitari Emergency di tutta Italia.

Per partecipare:

1- Iscriversi nel form sul sito di Succede solo a Bologna. Ogni squadra può essere composta da un minimo di 2 ad un massimo da 4 partecipanti, ognuno dei quali può usare una macchina fotografica/cellulare per gareggiare (in caso di smartphone/tablet è necessaro portare il cavo per scaricare le foto)

2-Scaricare gratuitamente l’app Utopic, iscriviti subito e segui il profilo di Succede solo a Bologna apple o android

3- Il giorno dell’evento basta presentarsi dalle 14 alle 15 presso lo stand UTOPIC nel cortile di Palazzo d’Accursio. Fatto il check-in potrete iniziare la gara. Entro le 15:30 tutte le squadre dovranno aver preso il via. Avrete 3 ore per risolvere i 30 indizi che troverete sull’app.

Le prime tre squadre che termineranno con il percorso effettuato correttamente si aggiudicheranno i premi in palio.

Iscriversi è gratuito. Al momento del check-in ogni squadra potrà lasciare una donazione libera a favore di un progetto Emergency.

Per info contattaci a info@utopic.it

PREMI

Prima Squadra Classificata: Trofeo FOTORAMA 2018 + Esperienza di un viaggio virtuale nella storia di Bologna dalla durata di 25 minuti per ogni membro della squadra + Partecipazione gratuita per ogni membro della squadra alla “Caccia al Tesoro del Gran Maestro – scoprire Bologna è un gioco” su Utopic.

Seconda Squadra Classificata:Trofeo secondo classificato FOTORAMA 2018 + Partecipazione gratuita per ogni membro della squadra alla “Caccia al Tesoro del Gran Maestro – scoprire Bologna è un gioco” su Utopic.

Terza Squadra Classificata: Trofeo terzo classificato FOTORAMA 2018 + 1 Partecipazione gratuita per ogni membro della squadra alla “Caccia al Tesoro del Gran Maestro – scoprire Bologna è un gioco” su Utopic.