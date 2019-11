Four Seasons Trio acoustic session at Macondo

Set acustico per il Four Seasons Trio al Macondo.

L'inconfondibile sound jazzy e un po' vintage, l'efficace sintesi tra eleganza ed ironia, rendono lo spettacolo irresistibile ed emozionante.

In repertorio anche alcuni nuovi inediti.



voce: Sara d'Angelo

chitarra: Luca Cremonini

basso: Pedro Judkowski



Info e prenotazioni: 329 614 9658