Four Seasons Trio in terrazza all'Arci Decima

Sulla terrazza estiva dell'Arci Decima, nell'ambito della rassegna "Giovedì in musica", il Four Seasons Trio presenta una serata di brani originali in stile jazz retrò, intervallati da musica d'autore italiana, standard jazz e bossa nova.

Voce: Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski



Via Sicilia, 1, San Matteo della Decima (BO)



In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all'interno



Info e prenotazioni: 333 1266848