Four Seasons trio live in Sangio

San Giovanni in Persiceto ("Sangio" per gli affezionati) celebra la tradizionale "Fira di Ai". Per l'occasione la Galleria dei Sensi gioca le sue carte migliori con la musica dell'acclamatissimo Four Seasons Trio . Un sound originale e inconfondibile, un po' jazzy, un po' retrò, un po' ironico, un po' sognante.

Voce;Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski