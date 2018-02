Four Seasons Trio al Teatro degli Angeli

Il FOUR SEASONS TRIO è formato dalla cantante Sara d'Angelo, il chitarrista Luca Cremonini e il contrabbassista Pedro Judkowski.

A dicembre 2017 è uscito il suo primo album, "Fra le nuvole".

Uno stile a tratti retrò, con radici nella canzone d'autore italiana, nel jazz, nella bossa nova.

La proposta artistica è di qualità: divertente, ironica e coinvolgente, riesce ad incantare anche il pubblico meno incline al jazz..



Via Massa Carrara, 3 (angolo Via Arno)

40139 Bologna

Prenotazioni consigliate al 3930518084

teatrodegliangeli@libero.it

Gallery