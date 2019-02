progetto e ideazione Alessandro Serra

con Francesco Cortese, Riccardo Lanzarone, Maria Rosaria Ponzetta, Emanuela Pisicchio, Giuseppe Semeraro

Produzione Koreja, coproduzione Teatro Persona



Cosa nascondono i non-eroi della luminosa quotidianità immortalati nei quadri di Edward Hopper? Cosa rivelano quegli spazi assorti, quei gesti sospesi, quella sensazione di attesa che non arriverà mai a una fine? Alessandro Serra, che torna a Teatri di Vita a esattamente 10 anni di distanza, si confronta con le visioni del pittore americano e sfonda la cornice (“frame” in inglese), dando tridimensionalità a quei gruppi di figure e a quegli ambienti algidi. Ma il risultato non è una banale trasposizione di Hopper, bensì una straordinaria visione onirica che affonda gesti quotidiani in una dimensione emozionale di forte suggestione.