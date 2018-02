Free Walking Tour Bologna: passeggiate ogni fine settimana

Free Walking Tour Bologna inaugura il nuovo anno raddoppiando i propri appuntamenti nel fine settimana, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone e promuovere un concetto di città accessibile, libera e partecipata. Ogni fine settimana troverete una guida disponibile ad accompagnarvi in una passeggiata rigenerativa per le vie del centro storico.

L’accesso è totalmente libero: non si necessita alcuna prenotazione, basta presentarsi al luogo e ora indicati.

La partenza è sempre in Piazza di Porta Ravegnana, sotto le Due Torri, ma cambiano gli orari: l’iniziativa in lingua italiana sarà disponibile il sabato e la domenica alle ore 15.30, mentre la versione in inglese viene proposta la mattina, alle ore 11.00, sempre il sabato e la domenica.

Free Walking Tour Bologna è un progetto curato dall’associazione modenese Same Same Travels che si avvale del lavoro e del supporto di guide bolognesi indipendenti. Per maggiori informazioni potete visitare il sito o la pagina facebook ufficiale Free Walking Tour Bologna.

freewalkingtour@samesametravels.com o 3351627175 (Giovanni).