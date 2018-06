Free Walking Tour Bologna: speciale San Luca

Dal prossimo sabato, 16 giugno, per tutto il mese di giugno e luglio, il Free Walking Tour Bologna sposta il proprio baricentro verso l'alto, il verde, lasciandosi alle spalle l'afa del centro storico, godendosi un pò d'aria fresca e un panorama mozzafiato. Ritrovo ogni sabato alle 17.00 presso Porta Saragozza (inizio del Portico, Arco Bonaccorsi): una passeggiata in compagnia fino al Santuario di San Luca attraversando i 3.796 metri di portico. In cima sarà possibile accedere alla cupola del Santuario e godersi la vista. Le visite sono coadiuvate da una guida turistica abilitata che fornirà informazioni di interesse su siti, storie e aneddoti. La partecipazione è libera. Non è necessaria prenotazione né biglietto. Alla fine del tour è possibile lasciare una donazione a supporto dell'Associazione.

Per info e contatti:

info@samesametravels.com

Free Walking Tour Bologna (facebook)

Giovanni 3351627175