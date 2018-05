French Kiss live: serata "Lardo ai giovani"

SPOILER FESTIVAL L'Università è un'altra cosa! 7-12 Maggio a Bologna



"Allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte tutte false. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò, è l'ultima volta che faccio cose come questa, metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora, diventerò esattamente come voi: il lavoro, l'università, i coinquilini del cazzo, la lavatrice, la bici, Spotify e lo smartphone, cattiva salute, pizza e kebab, tasse universitarie, affitto e bollette, moda casual, valigie, il salotto in disordine, mobili dell'Ikea, questionari e sondaggi, schifezze nella pancia, tirocini, a spasso nel parco, orario delle lezioni, bravo a parlare, la birra calda, tanti maglioni, natale in treno, borsa di studio in ritardo, esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui ti laureerai."



SPOILER: VOGLIAMO ROVINARE QUESTO FINALE GIÀ SCRITTO!



Lardo ai Giovani - onda d'urto demenziale - Live@Spoiler

8 maggio - h 22 - Giardini di Filippo Re



LIVE BANDS

French Kiss : Aloha Beach + Eh? + TANGE'S TIME



I FRENCH KISS si formano nel 2009 come duo guidato da Capitan Catastrofe alla voce/kazoo e sostenuto dallo Zio alla chitarra e tastiera. Lo spettacolo, di stampo teatrale-circense, fa tappa in molte serate, ottenendo sempre imprevisti consensi. Nel 2010 la band è costituita da cinque elementi e cominciano i primi veri concerti che li portano ad esibirsi nei principali locali bolognesi fino a Piazza Maggiore nel 2011.

Nel Maggio 2012 esce l’album "Il Giorno dei Mobers" distribuito da Ansaldi Records, etichetta discografica indipendente fondata da Steno, voce e mente dei Nabat. Dal 2014 iniziano a creare i primi videoclip con vecchie e nuove proposte musicali, molto seguiti su tutti i principali social.

Nel 2015, fondano il progetto "Lardo ai Giovani", con Stefano Sbarbo Cavedoni, storica voce degli Skiantos. Nel 2016, sotto la sua guida, seguono diversi concerti e collaborazioni con molte band italiane di stampo ironico/demenziale aderenti al progetto e un disco che ne raccoglie i brani più significativi



Gli EH?.

Suonano.

Poi cosa suonano, è un altro discorso.

Nati tutti in posti diversi, da madri diverse, ma non è sicuro.

L'unica certezza è che si sono formati in piazza. Ed intendono restarci. Almeno fino all'arrivo della polizia.



Ci saranno anche brevi incursioni dei TANGE'S TIME,

“Un frullato di rock demenziale e musica d’autore”

“L’ incrocio tra Manu Chao e i Teletubbies”

“Una band che difende i deboli”

“L’ incontro fra Frank Zappa ed Elio nella corsia degli insaccati del Despar”