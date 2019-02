Frida e Diego, immagini di uno spettacolo in costruzione

Alas Rotas è un progetto pedagogico internazionale diretto da Lina della Rocca che nasce dalla collaborazione con Filo dei Venti. L’obiettivo comune che spinse alla creazione di questa unione fu la volontà di creare un teatro fatto da attori brasiliani da poter condividere a livello internazionale.



Lo spettacolo Alas Rotas si ispira alla vita di Frida Kahlo e Diego Rivera. Attraverso una pluralità di sguardi, i due protagonisti vengono presi come modello rivoluzionario, come una modalità d’agire e d’essere, che ancora oggi è utile per combattere le rivoluzioni politiche-sociali e personali.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2FGPx97



INGRESSO LIBERO



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com



