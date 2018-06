"Frivolezze": rassegna di workshop, mostre e performance

Frivolezze è la rassegna primaverile/estiva di workshop, mostre e performance con cui gli artisti e gli artigiani di Checkpoint Charly hanno deciso di condividere le proprie competenze artistiche e artigianali.

Fino a metà luglio gli spazi di via dei Rosaspina, nel cuore della Bolognina, si apriranno a tutti per una serie di laboratori di falegnameria, stampa d’arte, ceramica, disegno, animazione, serigrafia, scrittura e illustrazione. “Frivolezze” manuali e creative - soprattutto necessarie - che somministrate con costanza danno la formula della felicità.

Ma davvero sono solo frivolezze?

Il Checkpoint Charly sta crescendo. È nato come un’esperienza spontanea e necessaria - piccoli atelier artistici recuperati dallo spazio di un ex-magazzino - e negli anni ha trasformato i luoghi che abita, diventando un luogo in cui si raccolgono, si mescolano e germinano idee e progetti artistici condivisi che contribuiscono a rigenerare non solo la dimensione urbana ma anche quella socio-culturale del quartiere e della città.

Frivolezze è un invito a scoprire questi luoghi, a partecipare alle attività dei laboratori entrando in contatto con il lavoro degli artisti e degli artigiani che vivono e percorrono quotidianamente il Checkpoint Charly. Succederà in particolare nel weekend centrale della rassegna, dal 15 al 17 giugno. Questi gli eventi in programma, che culmineranno nell’inaugurazione del nuovo “cortile condiviso” del Charly, uno spazio in cui sarà bello ritrovarsi e scoprire che il “fare arte” è una questione di scambio di idee e competenze, e di soluzioni da trovare insieme attraverso percorsi creativi, partecipativi e sostenibili:

Venerdì 15 giugno

CORTILE CONDIVISO

Un evento di giardinaggio conviviale, in cui il Checkpoint Charly aprirà le porte per una serata dedicata alla piantumazione del nuovo cortile: l’invito è aperto a tutti, a chi ha una piantina che sta morendo o una piantona che non sa dove mettere, ma anche a chi vuole semplicemente consigli di giardinaggio.

Via dei Rosaspina 7/a, ore 17-21 / Ingresso con formula up to you (offerta libera)

Sabato 16 e domenica 17 giugno

FATTO A MANO / FALEGNAMERIA

Sabato 16 e domenica 17 giugno in programma i primi due laboratori di falegnameria, a cura di Gianfranco Mazza, dedicati al design modulare: si imparerà a costruire sedute modulari, partendo dal progetto disegnato fino alla realizzazione finale. Le sedute verranno poi installate nel cortile del Charly durante l’inaugurazione. Ogni partecipante riceverà il kit per il montaggio di uno sgabello compreso di materiali e un libretto di istruzioni per poter realizzare autonomamente il proprio progetto.

Via dei Rosaspina 7/a, ore 15-19

Partecipazione 60€ per entrambi i giorni / Massimo 10 partecipanti

Domenica 17 giugno

FATTO A MANO / CERAMICA

Dalle 17 alle 19 spazio all’arte della ceramica, con la prima giornata del workshop di creazione tazze a cura di Chiara Casalone, Annamaria Carminati e Silvia Tuveri. Il laboratorio continuerà il 19 e il 30 giugno (dalle 16 alle 18).

Via dei Rosaspina 7/a, ore 17-19

Partecipazione 60€ per le tre giornate / Da 3 a 6 partecipanti

Domenica 17 giugno

TERZO NON DATO / SERATA DI BOZZE E SUONINI

INAUGURAZIONE CORTILE DEL CHARLY

Primo appuntamento con le serate di “bozze e suonini” di Terzo non dato, un ciclo di micro-mostre sonorizzate che racconta ciò che si nasconde dietro il lavoro dell’artista. Dall’idea iniziale alle bozze, dagli errori, ai pentimenti, alle soluzioni. Espone Valentina Monari, djset curato da Francesca Bono (Ofeliadorme) e Alarico Mantovani. Nella stessa serata l’inaugurazione del cortile del Charly con gli esiti dei laboratori di giardinaggio e falegnameria.

Via dei Rosaspina 7/a, ore 17-22 /

FRIVOLEZZE

primavera/estate 2018

Tenersi occupati, darsi da fare

Per molti degli artisti che vivono il Charly, questa è la formula della felicità. Non l’assenza di preoccupazioni, ma il vivere bene lo sforzo di superarle, facendo. Charly vuole condividere questa formula, condividere i propri spazi e le proprie competenze artistiche e artigianali. E lo vuole fare in modo leggero, con quello spirito ludico che è all’origine dei mestieri che si trovano in questo laboratorio condiviso.

Alla base di tutti i workshop c’è l’idea del “Do It Yourself”, dell’autoproduzione e della condivisione. Vi invitiamo a partecipare per scoprire il Charly, i suoi artisti e artigiani ma soprattutto per scoprire quelle frivolezze manuali e creative che, somministrate con costanza, permettono di sopravvivere al mondo dell’utile. La rassegna Frivolezze dà spazio alle varie attività portate avanti all’interno del Charly e saranno proprio gli artisti e gli artigiani di via dei Rosaspina a guidare i partecipanti.

Tutti i workshop prevedono una quota di partecipazione (variabile dai 30 ai 60 euro) e la sottoscrizione della Tessera Charly 2018 (al costo di 3 euro). Le tecniche di stampa artistica e artigianale sono protagoniste nei workshop del ciclo Stamperia Rosaspina, pensati per avvicinarsi al mondo della stampa d’arte e della stampa fatta a mano e curati da Valentina Monari e Lara Norscia (20 e 27 giugno, 3 e 10 luglio). Il 30 giugno Meninji guiderà invece i partecipanti alla scoperta delle tecniche base della serigrafia: si imparerà cosa vuol dire creare una matrice, preparare un telaio e stampare su diversi supporti.

Il 23 e 24 giugno, doppio appuntamento con Drawing Harder, laboratorio di disegno a cura di Sergio Pietra. Seguendo i workshop di Frame by frame, curato da Anima il 14 e 15 luglio, si scoprirà come far prendere vita ai propri disegni e realizzare dei video di animazione. Il 1 luglio sarà ancora dedicato alla falegnameria con il workshop dedicato alla realizzazione di cornici curato da Francesco Cornacchia.

Il 7 e 8 luglio in programma anche una collaborazione con “La Casina delle storie”, progetto di raccolta e custodia di narrazioni in Appennino. Le voci degli oggettimette insieme scrittura e illustrazione in un laboratorio in due fasi: il primo giorno sarà dedicato alla scrittura come indagine su di sé, il secondo giorno si salirà in Appennino per sperimentare la tecnica dell’acquaforte come metodo di illustrazione.

A completare il programma di Frivolezze proseguiranno anche le serate del ciclo Terzo non dato: il 29 giugno esporrà Davide Saba, accompagnato dal djset di Andrea Pelati e Vincenzo Scorza. Il 13 luglio sarà il turno di Sergio Pietra, con djset di Luigi Mastandrea e Valerio Maiolo.

Checkpoint Charly è un laboratorio artistico condiviso nato nel 2011 da un progetto di recupero dell’ex magazzino in via dei Rosaspina 7/a per trasformarlo in uno spazio di lavoro suddiviso in atelier artistici. Ben presto il Charly si apre al pubblico organizzando mostre collettive e personali, progetti partecipativi e residenze artistiche con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento della vita culturale, artistica e sociale del quartiere. Da allora il progetto è cresciuto, accogliendo nuovi artisti e costituendosi Associazione di Promozione Sociale. Da luglio 2017 l’associazione prende in gestione un secondo spazio in via dei Rosaspina 3/a, dove crea il suo secondo laboratorio condiviso. Checkpoint Charly lavora per promuovere un’arte libera dall’immobilismo, realizzando opere d’arte pubblica, progetti partecipativi, residenze artistiche, laboratori didattici e di co-progettazione. Charly è un luogo dove la città e i suoi abitanti possono incontrare la ricerca e l’espressione degli artisti e degli artigiani che lo animano, sperimentando relazioni a un alto grado di comprensione e fruibilità. Al Charly è presente anche uno spazio espositivo sperimentale intenzionato ad aprirsi a realtà e collaborazioni esterne. L’obiettivo è quello di avvicinare gli abitanti del quartiere e della città ai mestieri dell’arte e dell’artigianato, puntando l’attenzione al valore sociale del lavoro creativo come collante per la comunità.

Checkpoint Charly

laboratorio artistico condiviso



Bologna