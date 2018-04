Si terrà da venerdì 4 maggio alle 18.00 a domenica 6 maggio a mezzanotte, in Piazza Filopanti, la 3^ edizione di Fudrio - Lo Street Food Festival a Budrio con il patrocinio del Comune di Budrio.

La manifestazione quest’anno è stata voluta da una rete di associazioni e volontari che hanno trovato in Feednfood il promotore e organizzatore ideale. Dopo il successo delle prime due edizioni, Fudrio torna a popolare il cuore di Budrio e questa volta lo fa in versione BUSK&AT: un po' street food festival e un po' festa di paese.

Durante le tre giornate dell'evento, 20 tra i migliori food truck dello stivale scalderanno il centro cittadino con la loro proposta che mette insieme cucina popolare e gourmet. Ad arricchire la manifestazione, per la prima volta, saranno presenti in vari punti del centro buskers, musicisti e artisti di strada.

Grazie alla collaborazione tra Feed'n'Food ed alcune associazioni del territorio, quest'anno l'evento sarà anche impreziosito dalla realizzazione di numerose attività culturali.

L'Associazione Culturale Diciottoetrenta presenterà una selezione di fiabe popolari che mettono al proprio centro il cibo, rilette e riviste attraverso gli occhi dei più giovani.

Verranno poi proposti, per le famiglie ed i bambini, i laboratori creativi che uniscono cibo e arte. Lab-lib da mangiare, a cura di La Carota a Punta e condotto da Noemi Bermani e Francesca Divano, è un "laboratorio liberatorio" inventato da Bruno Munari, che verrà proposto qui in una nuova versione totalmente commestibile. Usando frutta e verdura di stagione scopriremo in quanti modi diversi si può tagliare un'arancia, affettare una zucchina, grattugiare una mela… per poi assemblare gli ingredienti in composizioni e sculture tutte da mangiare.

Il festival è patrocinato e supportato dall'Associazione Bolla, che proporrà alcuni appuntamenti durante la manifestazione.