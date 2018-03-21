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Eventi / Sagre

Funerale della Saracca: musica e maschere per far finire l'inverno

Roberto

DOMENICA 15 APRILE SI SVOLGERA', DOPO IL RINVIO PER MALTEMPO, IL TRADIZIONALE FUNERALE DELLA SARACCA, RITO PAGANO CHE MAI COME QUEST'ANNO ACCOMPAGNERA' LA FINE DI QUESTO INVERNO ORAMAI ETERNO..
FRA MUSICA, MASCHERE (RESTA PUR SEMPRE UN CARNEVALE..), BALLI, CIBO E VINO ACCOMPAGNEREMO A DEGNA SEPOLTURA IL PESCE SIMBOLO DI FAME E MISERIA, MA AL TEMPO STESSO LO FAREMO BALLANDO E BRINDANDO, PERCHE' VOGLIAMO CHE DOMANI SIA SEMPRE PRIMAVERA..
IL TUTTO AD OLIVETO DI MONTEVEGLIO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA
P.S. QUEST'ANNO NIENTE TRAFFICO PRIVATO: O LE NOSTRE NAVETTE (NAVACCHE) O UNA BELLE PASSEGGIATA PER RAGGIUNGERCI, VI ASPETTIAMO

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