Continuando Salt’In Circo, la rassegna annuale di circo e teatro comico, l'associazione culturale Arterego è lieta di presentarvi l’appuntamento di marzo: il Funky Magic Show del Collettivo clown!



Se pensate che la magia sia una cosa seria vi sbagliate di grosso!

Cresciuti nelle peggiori balere di New York City e ispirati dalla figura del grande James Brown, Lion e King sono due illusionisti… illusi di saper illudere.



Irriverenti, carismatici, sexy – e soprattutto completamente idioti – dimostreranno a colpi di sparizioni, miracoli e riapparizioni la capacità di poter emulare tutti i più grandi maghi della storia, con numeri al limite della realtà ma soprattutto della credibilità.



A rimescolare le carte e a complicare il tutto c’e l’incontenibile Lady Mint, perché si sa, dietro due grandi uomini funky c’è sempre una grande donna che gli arriccia i capelli.

Preparatevi per questo grande viaggio alla scoperta del groove che c’è in voi, arricciatevi i capelli e mollaggiate perché..

This is the Funky Magic Show.



Entrata libera uscita a cappello (siate generosi!!!)



