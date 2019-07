Funkyland a San Giovanni in Persiceto: una disco a cielo aperto

Sabato 20 luglio Funkyland: dalle ore 19:00 nel Centro a San Giovanni in Persiceto. I​l centro storico di Persiceto si trasforma in una grande discoteca funky a cielo aperto. A partire dalle ore 19 e fino a tarda notte nel centro storico grande festa con l’ottava edizione di “Funkyland”, divenuto ormai l’evento musicale d’eccellenza dell’estate persicetana.

In programma degustazione cocktails e aperitivi, in compagnia di tantissime postazioni Dj per ascoltare, ballare e divertirsi con la musica Funky e anni ’70. Alle 21 in piazza del Popolo concerto dal vivo della live band Bononia Sound Machine. Il pubblico è invitato a vestirsi a tema: a fine serata si terrà la premiazione “Miglior abbigliamento anni ‘70”. L’ingresso è gratuito.