Torna Circo Sotto Sopra e l'energia della sua Piccola Compagnia Sotto Sopra, per un'estate fuori dagli schermi e fuori dagli schemi!



Piazza dei Colori si colora di Circo, e vi aspetta con due spettacoli GRATUITI E DAL VIVO per bambini e famiglie:

- 8 luglio alle 18.00: "Il grande viaggio di Augusto", la strana avventura del pagliaccio più pasticcione del mondo, che a lungo si è fatto cercare dal suo amico Bianco... che gli sarà successo? E i due riusciranno a tornare amici?

- 14 luglio alle 18.00: "Io sono un clown... Reality Circus", dove Bianco e Augusto, amici per la pelle da una vita intera, si trovano a fare i conti con l'arrivo di... Gina! Vincerà l'amicizia o l'amore?



Gli spettacoli si terranno in Piazza dei Colori di fronte al civico 28/A, rispettando l'attuale normativa anti-Covid. Pertanto attenzione: LA PRENOTAZIONE E' NECESSARIA!



Scriveteci a circosottosopra@gmail.com o telefonate ai numeri 3280178208/3475985762 per tutte le informazioni e per prenotare il vostro posto!





"Fuori dagli sche(r)mi" è una rassegna che fa parte del progetto "Comunità in Transito", vincitore del bando 689/2019 ER, inserita all'interno del cartellone Bologna Estate e con il patrocinio del Quartiere San Donato San Vitale





Indicazioni per arrivare alla Piazza:

- Con il Bus: fermata "Piazza dei Colori" o "Barelli", diverse linee dal centro (14A, 55, 56, 89)

- Con l'auto: ampi parcheggi comodi e gratuiti sul retro della piazza, inserire "Via Tommaso Martelli 23/10" per arrivare presso il luogo di svolgimento dello spettacolo!"