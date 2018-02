Venerdì 9 febbraio "Fuori gioco - Una storia di bullismo" alle ore 21:00 al Teatro Testoni Ragazzi (spettacolo per bambini da 11 anni). Lo spettacolo è frutto dell’incontro tra l’Associazione “SOS - il Telefono Azzurro ONLUS”, da tempo impegnato in una campagna di lotta al bullismo, e La Baracca - Testoni Ragazzi, che ha fra i propri filoni di ricerca quello che indaga l’inquietudine, la fragilità e l’irruenza di quel delicato periodo di passaggio che è l’adolescenza.

La collaborazione è nata con l’obiettivo di introdurre nelle scuole il teatro, come strumento educativo per promuovere nei ragazzi e negli insegnanti la consapevolezza delle problematiche connesse al bullismo.

Protagonisti, tre adolescenti. Tre diverse personalità che entrano in relazione attraverso una rigida e pericolosa dinamica. Quelli che all’inizio sembrano scherzi tra ragazzi si trasformano in veri e propri atti di bullismo. Si innesca così un gioco malato in cui ognuno dei tre ha un ruolo ben preciso: il bullo, la vittima e lo spettatore-outsider.

Microcosmo di un meccanismo sociale in cui diventa impossibile cambiare le regole.

Le azioni si ripetono esasperandosi, e la dinamica che si instaura fra i tre finisce per diventare una gabbia da cui nessuno sa più come uscire. “Fuori gioco” parla di bullismo mettendo in scena le criticità che caratterizzano i rapporti tra i giovani, senza voler fornire soluzioni o facili moralismi. L’obiettivo principale è quello di animare discussioni e confronti, per far fronte al problema innanzitutto parlandone.