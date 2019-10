"Futura 1996": la mostra

Futura 1996.

Futura 1996 nasce a Bologna nel 2018. Realizza una serie di opere che spaziano dalla pittura alla fotografia, declinata nelle tecniche di stampa su alluminio e light box. Futura 1996 è un concetto che fa arte. Talvolta prende spunto da un elemento concreto e lo trasporta in un mondo fantastico; altre volte parte da un’idea o da un sogno e lo trasforma in realtà. Ma Futura non è solo arte: è design, è stile, è un progetto d’amore che prende vita e dà forma alla bellezza perché tutti la possano ammirare.

Inaugurazione sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18.00

Galleria B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria) Bologna.

Fino a sabato 16 novembre, mar-sab, 17-20, ingresso libero,

oppure su appuntamento.