Gabriella Monte & Rooba Forte Blues Band

Blues e funky a go go con i Rooba Forte Blues Band in versione Trio, nella cornice di Villa San Donino, agriturismo a 20 minuti da Bologna.



Gabriella Monte, cantante e pianista pugliese trapiantata a Bologna, con Francesco Mele alla chitarra e Simone Cecchi alla batteria, in versione acustica.



Villa San Donino continua con i suoi mercoledì di musica dal vivo, ottimo cibo, cordialità e relax, proponendo un mix di blues, rock, soul, da Stevie Wonder a Pino Daniele, passando per Prince e i Police.



L'ingresso è libero, si consiglia la prenotazione al tel. 051 663 7220