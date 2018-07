Gaetano Pellino Band: against any wind celebration tour

Unica data a Bologna, alle 20:00 di lunedì 30 luglio prossimo il Nettuno Tennis Club di Via Petronio Fancelli 5 ospita il concerto di una band tanto amata in città quanto altamente rispettata nell'ambito musicale nostrano e internazionale: la Gaetano Pellino Band, questa volta impegnata nella presentazione live dell'ultimo album, Against Any Wind.



Celebrando i 40 anni sulle sei corde, questa estate il leader Gaetano Pellino porta in tour l’ultimo album registrato negli USA avvalendosi della collaborazione di musicisti d'eccellenza. Alla batteria l’eccezionale e poliedrico Gaetano Fasano, che vanta collaborazioni in tutto il mondo. Al basso e tastiere Enrico Perelli, musicista che non conosce confini musicali. Veri gioielli sul palco due vocalist di eccezione, Soul Sarah con la sua toccante e grintosa anima nera e Stefano Banchelli, virtuoso cantante e polistrumentista di lunghissima esperienza. I due hanno prestato le loro eccezionali voci anche per la realizzazione dell’album.



Per la prima volta dunque Pellino abbandona la formula del trio per proporre un sound più pieno e raffinato senza assolutamente compromettere quella prorompente energia che ha sempre contraddistinto i suoi live. Il tour è inoltre occasione di raccolta fondi per permettere all'artista di stabilirsi nuovamente a Bologna e di continuarvi l'attività dopo molti - troppi - anni trascorsi altrove: un'occasione da non sprecare per una città che, oltre al cibo, deve assolutamente riservare spazio alla qualità culturale e artistica. A questo scopo l'Artista propone una scaletta di sponsorizzazioni:



- 10 Euro, ingresso al concerto con apericena a cura del Ristorante Paolo / Nettuno Tennis Club

- 18 Euro, ingresso al concerto con apericena a cura del Ristorante Paolo / Nettuno Tennis Club più il cd del concerto, Against Any Wind

- 25 Euro, tutto quanto sopra più due cd della produzione precedente (totale: 3 cd)

- 50 Euro, tutto quanto sopra più cd doppio On the Other Hand (totale: 5 cd)

- 300 Euro, ingresso al concerto con apericena e buffet + collezione completa dei cd di Gaetano Pellino + concerto privato in data e luogo decisi dal contributore (occasione imperdibile per una festa o la promozione di un evento!).





Dati i posti limitati la prenotazione è consigliata. Per ogni informazione, prenotazione o contributi oltre i 10 Euro il contatto è Maria Cristina Contarini, Nettuno Tennis Club, tel. 320 938 4295.

Gallery