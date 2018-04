Gaetano Triggiano: "il David Copperfield europeo" a teatro

Il 22 aprile al Teatro Il Celebrazioni, Gaetano Triggiano porterà in scena lo spettacolo Real Illusion.

Noto come il David Copperfield europeo, Gaetano Triggiano è uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Il suo nuovo spettacolo, Real Illusion, arriva nei teatri italiani vantando la direzione artistica di Arturo Brachetti, che commenta così lo spettacolo: “Per questa sua ultima creazione mi sono divertito molto a discutere con lui l'ideazione, il suggestivo impianto scenico, lo sviluppo della macchina teatrale. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura. Per Real Illusion abbiamo immaginato un luogo surrealista, come lo scheletro di una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nubi, una specie di attracco vittoriano sospeso nei cieli, dove persino Giulio Verne avrebbe potuto agganciare una mongolfiera. In questo luogo senza tempo, la magia prende vita e ci abbandoniamo al viaggio di fantasia. Gaetano Triggiano è il timoniere e ci porta, come bambini estasiati e increduli a scoprire emozioni che avevamo dimenticato.”

Può l’illusionismo andare oltre il mero stupore così da guidare il pubblico in un reale processo emozionale? È partendo da quest’idea che Gaetano Triggiano ha concepito Real Illusion, un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a se stanti, ma vengono inglobati in un linguaggio teatrale. Professionista quasi maniacale, con un continuo lavoro di perfezionamento e di ricerca, di studio e progettazione, Triggiano continua a stupire il pubblico creando le illusioni più strabilianti. Mistero, energia, rapidità, forza, passione, poesia, e soprattutto magia, saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo di altissimo livello internazionale, uno show di effetti speciali e grandi illusioni che trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato e dove le leggi della fisica sono completamente stravolte. Sul palco tutta l’abilità dell’artista che darà vita a situazioni surreali attraverso apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema, garantendo un’esperienza coinvolgente e spettacolare. Tra le sue più grandi ed incredibili illusioni trovano spazio storie avventurose fatte di momenti di alta tensione e di divertimento e fantasia. Gaetano Triggiano è oggi considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Toscano d’origine, ginnasta in gioventù, incanta da anni con i suoi numeri le platee di mezzo mondo, dall’Europa all’Asia, dall’America al Medio Oriente. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e vanta collaborazioni con i migliori professionisti dello spettacolo, tra cui Serge Denoncourt, regista del Cirque du Soleil. Consulente artistico di importanti produzioni, è stato anche regista di “Panariello Non Esiste” e “Panariello sotto l’albero”, fondendo l’arte magica alla comicità.

Il tour di Real Illusion è partito dalla Russia, registrando sold out ad ogni tappa, dopo essere stato ospite a France 2 per i recenti festeggiamenti del Capodanno dove Triggiano si è esibito a fianco dei più grandi artisti internazionali nel programma “Le plus grand cabaret du monde” (il più importante varietà francese in onda da vent’anni sulla rete televisiva di stato il sabato sera in prima serata).