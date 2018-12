Galactica, il primo festival di Uncode: due-giorni non stop tra Palanord e Link

Galactica, il primo festival di Uncode, un’ambiziosa due-giorni non stop tra Palanord e Link di Bologna, 20 e più ore filate dalle 22 del 31 al tard pomeriggio del primo giorno del 2019. Grandi e molto interessanti sono le aspettative dietro questo Festival che vedrà in consolle talenti internazionali del panorama techno per un percorso musicale progressivo.

Si parte in bellezza, quella vera, con Amelie Lens, ex modella che ha deciso di abbandonare le passerelle per dedicarsi anima e cuore alla consolle. Techno ipnotica che travolge con le sue percussioni palpitanti, i bassi profondi e gli intermezzi vocali. Assieme a lei una nutrita schiera di talenti italiani, a partire da Enrico Sangiuliano, cresciuto nella scena rave bolognese, poi passato al clubbing che conta con uscite su Unrilis e Drumcode, fino ad approdare in vetta alla classifica dei pezzi più venduti su Beatoport con “Astral Projection”.

Il suo album di debutto ‘Biomoprh’ è un viaggione nella notte che sconfina verso territori downtempo e breakbeat. Bolognese doc è, invece, Mattia Trani, primo italiano a pubblicare un proprio podcast sulla radio ufficiale dei leggendari Underground

Resistance. Un legame con la Motor City solido e profondo il suo, e si sente. Il suo live è una delle esperienze clubbing più interessanti degli ultimi tempi (per il dj set bisogna invece aspettare il giorno dopo). C’è anche quello che un tempo chiamavamo l’”enfant prodige” Ilario Alicante. Best Techno Artist 2018 ai DJ Awards di ibiza, brilla ancora la sua scia luminosa fatta di cadenze latine e minimal, partita dal Pachamama Club di Pisa poi giunta nelle grazie di Sven Vath, grazie anche alla super hit “Vacaciones en Chile”.

E c’è Lucy aka Luca Mortellaro aka sciamano della techno owner della Stroboscopic Artefact, label capace di creare energie soniche fuori da ogni aspettativa. Completa la prima parte il duo fiorentino Wooden Crate, prima di passare la palla a un secondo round molto più cervellotico e sperimentale.

In astronomia, relativo alla Galassia — ed è lì che vogliamo trascinarvi, se non ancora con uno Space Shuttle, lasciate pure la mente libera per un tour cosmico in balia della profondità sonora elettronica.

Nell’evento finale del 2018, i buoni propositi per il nuovo anno li cominciamo così: 10 ore di musica che avvolgeranno il PALANORD, nell’arena più grande di Bologna.

Con la testa nello spazio ma i piedi ben saldi, reattivi e pronti a tenere il ritmo, #GALACTICA è il festival che ricorderemo per buona parte del 2019, e che sarà in grado di fornire l’energia necessaria per entrarci, e sperare come sempre in un’annata… galattica.