30 anni di musica a Ca’ de Mandorli

Sabato 21 luglio alle 22 a Ca’ de Mandorli a San Lazzaro di Savena saliranno sul palco EL V and The Garden House, gruppo bolognese che quest’anno festeggia 30 anni di musica, tra i primi in Italia a interpretare il meticciato musicale, suonati nelle radio e dai djs di diversi continenti.



1988start — 2018nostop: El V e la sua banda è un collettivo di 10 persone, tra musicisti e cantanti, e dal loro esordio, nel 1988, proseguono oggi il loro cammino con tenacia e dedizione! Alla festa ufficiale del trentennale si uniranno molti amici musicisti tra cui Frank Nemola, Davide Blandamura, Brizio Pedrini, Ciccio Marzaduri, Delegacao Vamolà, Claudio Malaguti e molti altri.



Centinaia di concerti, decine di collaborazioni nazionali ed internazionali e numerose iniziative a fianco delle associazioni umanitarie., EL V and The Grden House, da tre anni, è anche la band italiana al fianco di Sergent Garcia, il gruppo musicale franco-spagnolo divenuto famoso per l'originalità della sua musica, un misto di reggae, salsa muffin, ritmi africani e un po' di rock.



Tante le collaborazioni importanti, tra le quali: con Antonio ed Enrico Ciacci, Little Tony e fratello, con la sua versione del brano "Quando vedrai la mia ragazza" riarrangiato insieme al producer Raniero Gaspari, storico tastierista e a arrangiatore di Bruno Lauzi. La canzone è stata ricantata da Little Tony nell'album della band bolognese del 2010 "Desde la Calle". El V ha scritto 2 brani per Tulio De Piscopo, partecipando con un feat. al brano Conga Milonga. Oltre alla collaborazione con l'artista di fama mondiale Sergent Garcia, nel 2013 è stata la volta di Tonino Carotone, con cui è con cui è nato il brano "Mama negra".



Il loro ultimo singolo " El Doctor" ispirato alla storia del rivoluzionario calciatore brasiliano Socrates, è stato stampato su etichetta Tropical Diaspora di Berlino su vinile rosso da collezione.



Dall'uscita del nuovo album "Mañana serà tarde" la band bolognese ha collezionato oltre 50 concerti, e si prepara ai festeggiamenti di questo 30ennale con un altro tour e numerose nuove uscite discografiche.