"Gaudeamus": la mostra fotografica di Fulvio Bugani

In occasione della notte dell'arte "Art City White Night", lo studio Foto Image presenta la mostra fotografica di Fulvio Bugani “Gaudeamus”, un reportage sulla Goliardia universitaria.



Si tratta di un lavoro che racconta una tradizione centenaria, che affonda le sue radici nel Medioevo, e viene fatta risalire al tempo dei Clerici Vagantes, gruppi di giovani religiosi che erano soliti muoversi tra le maggiori accademie germaniche e francesi per seguire lezioni dei più illustri docenti universitari. Una tradizione irriverente e allo stesso tempo mistica, i cui rituali si tramandano da generazioni di studenti ma da sempre sono tenuti segreti e inaccessibili agli occhi dei non adepti. Un reportage affascinante, che ha portato l’autore in giro per l’Europa alla ricerca di questi gruppi ancora vivi in moltissime città universitarie. Seppur con tradizioni e nomi diversi, i vari gruppi di Goliardi sono tutti uniti dallo stesso spirito: sono solo facce diverse della stessa medaglia.

La mostra è composta sia da fotografie che da videoproiezioni. L’entrata è libera e gratuita dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di sabato 25 gennaio 2020.





NOTE SULL’AUTORE

Fulvio Bugani è un fotografo freelance di Bologna, con oltre 20 anni d’esperienza.

Collabora attivamente con diverse associazioni e NGO, come Medici Senza Frontiere e Amnesty International. I suoi reportage fotografici sono stati pubblicati da importanti riviste internazionali. Attualmente insegna fotografia a Bologna presso il suo Studio fotografico Foto Image, e in seminari in tutto il mondo.

Tra i tanti riconoscimenti internazionali spiccano il World Press Photo 2015, il Leica Oskar Barnack Award 2016 e il POY - Pictures of the year 2019. E’ un International Leica Ambassador e docente per le Leica Akademie.