Geeko editor presenta: "Storie di scrittura e scrittori"

Voglia di novità letterarie e di una serata di relax? Vieni a prendere un aperitivo con noi! Geeko Editor, casa editrice digitale, ti invita a La Confraternita dell’Uva per presentarsi e farti conoscere i suoi tre autori emiliani:



- Salvatore Improta, autore di Brucia, un romanzo dark e romantico al tempo stesso sul potere salvifico della creatività;



- Alessandro Mambelli, autore di Sunset Strip, storia di uno scrittore sul viale del tramonto perso in una Los Angeles tanto ricca di opportunità allettanti quanto di corruzione morale;



- Marianna Brogi, autrice di Scrivi, racconto di due donne pronte a sfidare due tempi molto difficili: la crisi economica del 2008 (affrontata portando a termine un libro autobiografico) e le trasformazioni sociali di inizio ‘900.

In più scopriremo insieme la nostra casa editrice, un vero e proprio laboratorio creativo online nel quale lettori e scrittori si possono incontrare, scegliere i prossimi e-book pubblicati, caricare e leggere racconti e partecipare a contest narrativi e letture condivise.



Ti abbiamo incuriosito? Allora a presto: ci vediamo a La Confraternita dell’Uva, non mancare!