Genere, potere e sessualità. Consenso di Saskia Vogel

Data bolognese di Saskia Vogel, in Italia per il festival pordenonelegge.it - Festa del libro con gli autori.



L'autrice americana sarà a Bologna lunedì 23 settembre per presentare Consenso, il suo romanzo edito da Safarà Editore.

Ne parla con le ragazze di Ghinea, newsletter femminista.

Traduce Cristina Pascotto, responsabile editoriale Safarà.



lunedì 23 settembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Dopo la sparizione del padre, disperso nell’oceano al largo della costa di Los Angeles, Echo si inabissa lentamente in uno stato di paralisi emotiva: priva di punti di riferimento e disorientata dalla freddezza e dall’instabilità della madre, dopo il fallimento di un’improbabile carriera di attrice Echo cerca di trovare conforto nell’unico modo che conosce: perdendosi nella vita di estranei. Quando nella sua vita irrompe una dominatrice di nome Orly, Echo intraprende un percorso che la porterà a sperimentare un’inedita possibilità di relazione con il mondo e con se stessa, al cui interno la potenza dei sentimenti sopiti troverà un nuovo, prorompente spazio in cui esistere.





L'AUTRICE: Saskia Vogel è nata a Los Angeles nel 1981 e vive a Berlino. Ha scritto di genere, potere e sessualità per Granta e The Paris Review e ha tradotto in inglese alcune delle opere delle più importanti autrici svedesi contemporanee, tra cui Lena Andersson e Karolina Ramqvist. Il suo acclamato debutto letterario, “Consenso” (Permission), è stato pubblicato in cinque paesi ed è in corso di adattamento per trarne una serie televisiva.