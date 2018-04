Gengahr live: arriva in città la indie rock band inglese

Sabato 7 aprile: GENGAHR (Uk – britpop/indie rock/soul) + The Doormen (Ita-rock) in concerto al Covo Club.

La contagiosa indie rock band inglese arriva carica di groove per presentare al Covo Club il suo nuovo attesissimo album "Where Wildness Grows"

Formatisi negli anni della scuola a nord di Londra nel 2013, i giovanissimi Gengahr hanno già avuto modo di stupire su palchi importanti come il Latitude, il The Lake Stage e l'Arena; il loro album di debutto "A Dream Outside" - uscito nel 2015 su Transgressive Records - ha rappresentato un luminoso viaggio nell’indie-soul d'avanguardia.

Il nuovissimo singolo "Mallory" è già una hit contagiosa!



Dicono di loro:

“A dispetto di tanta varietà di ritmi e soluzioni, il disco stupisce anche per una coesione delle atmosfere tanto forte da rendere funzionali anche i momenti melodicamente meno efficaci. Fa piacere notare come, anche a questo secondo giro, i Gengahr non abbiano ceduto un millimetro in termini di peculiarità della proposta – quanto suonano è così personale che difficilmente travalicherà la nicchia neopsichedelica e i confini britannici - e non si siano imbastarditi per vendere qualche copia in più. Perché con un talento melodico così limpido guadagnare qualche posizione in più nella Uk Chart sarebbe un gioco da ragazzi”. www.ondarock.it



In apertura di serata sul palco i ravennati The Doormen: dal post-punk degli albori con riferimenti wave molto inglesi, gradualmente si sono avvicinati a un rock d'autore erede della tradizione americana.