Genitori si diventa, mini corso gratuito

Bambini felici e genitori sereni è possibile perché genitori si diventa.



Nessuno nasce imparato eper essere genitore oggi un perCorso potrebbe fare al caso tuo!



Metodi di comunicazione efficace, tra PNL e comunicazione circolare in famiglia per stare bene insieme.



Corso che insegna a porre attenzione e a gestire i tre elementi della relazione con i tuoi figli: parole, emozioni e comportamenti.



Ci sei?



Quante volte ti è capitato di mangiarti la lingua per aver fatto una sceneggiata a tuo figlio? Era veramente la cosa sbagliata? O la cosa giusta… ma nel modo sbagliato?



Chi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, che un differente approccio nei confronti dell’educazione, di un’opportunità o di un problema avrebbe sortito un risultato migliore per noi stessi e per nostro figlio?



Sul lavoro o nella vita di ogni giorno comunicare nel modo giusto, con se stessi e con gli altri, è importante. Per questo potrebbe esserti utile un nuovo approccio.



Come essere genitore oggi? Se riflettiamo attentamente, tutte le esperienze hanno in comune un’abilità fondamentale dell’essere umano: la capacità di comunicare.



