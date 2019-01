Genus Bononiae per ArtCity: mostre, installazioni e performance

Genus Bononiae. Musei nella Città partecipa alla kermesse di ArtCity, celendario diffuso di mostre, installazioni e performance in città dall’1 al 3 febbraio, e in occasione della ArtCity White Night di sabato 2 febbraio presenta due eventi speciali.



Sabato 2 Febbraio 2019

Palazzo Fava

Palazzo delle Esposizioni

Sturmtruppen Reloaded

Un evento-performance di disegno live con il fumettista Tuono Pettinato, che insieme a Sofia Bonvicini, figlia di Bonvi e agli studenti del corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna inviteranno il pubblico a partecipare alla composizione di un grande fumetto collettivo in puro stile “bonviano”. Dalle 20 alle 23. Piano terra e portico di Palazzo Fava, via Manzoni 2, Bologna - Ingresso gratuito

In occasione di ART CITY White Night ingresso ridotto per tutti dalle 20 alle 24 alla mostra Sturmtruppen 50 anni

Sabato 2 Febbraio 2019

Palazzo Pepoli

Museo della Storia di Bologna

Note olfattive. Istantanee contemporanee per musica, luci, colori

Una performance live di musica contemporanea a cura di Istantanea Ensemble in cui i suoni saranno associati a fragranze e luci per disegnare quattro diversi stati emozionali.

L’evento si ispira agli antichi banchetti del conte Pepoli, nei quali ogni cibo era accuratamente associato a un vino e a una musica per offrire agli ospiti un’esperienza sensoriale completa.

19 - 19.15; 20.15 - 20.30; 21.30 - 21.45; 22.45 - 23.00

Corte del Museo di Palazzo Pepoli, Via Castiglione 8, Bologna

Ingresso gratuito

In occasione di ART CITY White Night il Museo della Storia di Bologna sarà aperto dalle 19 alle 24 con ingresso ridotto per tutti.