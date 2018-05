Il sabato all’Accademia: Giacomo Tesini e Massimo Guidetti

Sabato 5 maggio alle ore 17 si terrà il quarto appuntamento della rassegna "Il sabato all’Accademia con i solisti dell’Orchestra Mozart": Giacomo Tesini, violino, e Massimo Guidetti, pianoforte, eseguiranno musiche di Ravel, Poulenc, Schumann.

Il programma del concerto:

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Sonata postuma in La minore

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sonata per violino e pianoforte

Allegro con fuoco

Intermezzo

Presto tragico

Robert Schumann (1810 – 1856)

Sonata n. 2 per violino e pianoforte in Re minore "Grosse Sonate" op. 121

Ziemlich langsam. Lebhaft

Sehr lebhaft

Leise, einfach

Bewegt

Giacomo Tesini

Nato a Bologna nel 1984, si è diplomato in Violino con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale nell’ottobre del 2002 presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma sotto la guida della prof.ssa Grazia Serradimigni.

È membro fin dall'origine dell’Orchestra Mozart, con cui ha inciso alcuni dischi per Deutsche Grammophon. Dal 2008 suona nella Lucerne Festival Orchestra, diretta da Claudio Abbado, Andris Nelsons e Bernard Haitink. Suona inoltre da anni con l’Orchestra da Camera di Mantova e ha collaborato con la Mahler Chamber Orchestra, i Solisti della Mahler Chamber Orchestra e l’Orchestre de Chambre de Paris. Ha partecipato a diversi tour, in Europa e in Sud America, con la Gustav Mahler Jugendorchester, e come membro della Filarmonica Toscanini ha preso parte alle tournée che hanno portato l'orchestra, sotto la direzione di Lorin Maazel, Michel Plasson, Placido Domingo e Mstislav Rostropovich, in Turchia, Francia, Spagna, Svizzera, Polonia, Stati Uniti e Cina.

Dal 2016 è responsabile del ciclo di divulgazione musicale prodotto dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino "Classica per tutti".

Massimo Guidetti

Dopo aver conseguito il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, si è perfezionato presso l'Accademia Pianistica di Imola e la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste. Per la musica vocale da camera ha studiato con Erik Werba e Dalton Baldwin.

Ha svolto per anni la sua attività di pianista in diversi ambiti: come maestro collaboratore presso il Teatro Regio di Parma, il Teatro Comunale di Firenze, la Fondazione Toscanini, come pianista in orchestra effettuando tournée in tutto il mondo sotto la guida di direttori quali Lorin Maazel, Charles Dutoit, Georges Prêtre, Jeffrey Tate, Mstislav Rostropovich, Yuri Temirkanov. Ultimamente si dedica soprattutto alla musica da camera, in duo con violino con Giacomo Tesini, in duo pianistico con Raffaele Cortesi, coi Solisti dell’Orchestra Mozart.

Nel primo semestre 2009, come Visiting Fellow alla Cornell University, NY, ha lavorato a fianco di Malcolm Bilson approfondendo lo studio della prassi esecutiva sui pianoforti storici.

Dal 1990 è docente di “Accompagnamento pianistico” presso il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma.

Note al programma di Guido Giannuzzi

DAL PICCOLO AL GRANDE...

La Sonata postuma per violino e pianoforte, comprendente un solo movimento, data l’aprile del 1897 e si colloca nello stesso periodo in cui il poco più che ventenne Ravel era stato riammesso in Conservatorio per la seconda volta - dopo esserne stato espulso nel 1895 - grazie alla considerazione che il giovane studente era stato capace di ottenere da Gabriel Fauré. L’anziano maestro lo incoraggiò sempre, intuendone le doti, e gli testimoniò sempre grande stima, di cui Ravel fu sempre grato, ricambiandola quando poté, con dediche affettuose; tuttavia, questo credito non fu sufficiente a evitargli di essere nuovamente espulso nel 1900, dopo due bocciature consecutive al concorso di fuga. Questa sonata, quindi, lungi dall’essere postuma poiché composta negli ultimi anni di vita dell’autore, è tale perché in pratica fu dimenticata e pubblicata da Salabert solo nel 1975. La composizione risente degli influssi che Gabriel Fauré e César Franck ebbero sul giovane Ravel, poco prima che questi se ne distaccasse, proprio all’inizio del nuovo secolo, sotto l’ascendente che la musica di Debussy avrebbe esercitato sul gruppo dei giovani ribelli Les Apaches, di cui Ravel fu entusiasta aderente.

Composta tra il 1942 e il 1943, la Sonata per violino e pianoforte di Francis Poulenc, deve la sua genesi all’insistenza con cui la famosa violinista Ginette Neveu assillò il compositore per realizzare, finalmente, un lavoro dedicato al violino. Poulenc si era cimentato in alcuni tentativi fin dal 1918, ma non si era mai sentito soddisfatto di questi schizzi, finendo puntualmente per distruggerli. D’altronde, il violino, come strumento da utilizzare da solo non lo convinse mai troppo, come ebbe a scrivere una volta: “Il violino primadonna sugli arpeggi del pianoforte, mi fa vomitare”. La prima esecuzione vide lo stesso Poulenc al piano, con la Neveu al violino: il compositore stesso, in seguito alle critiche non proprio eccelse, riconobbe che questa sonata - pur volendo essere testimonianza musicale della sua stima per Federico García Lorca, alla cui memoria era stata pensata - non apparteneva al novero delle sue composizioni migliori.

«Non ero soddisfatto della prima Sonata, sicché ne ho composta un'altra che spero sia riuscita meglio», scrisse Robert Schumann dopo aver pubblicato la Sonata in Re minore op. 121, dedicata al violinista Ferdinand David. Composta tra il 26 ottobre e il 2 novembre del 1851, questa seconda sonata segue effettivamente di un mese circa la composizione della prima. Il termine “grande”, nella definizione di Grosse Sonate dell’opera 121, illustra una rilevante complessità della scrittura musicale, ma anche le maggiori dimensioni formali rispetto alla precedente, visti i quattro movimenti, invece dei canonici tre. Schumann si avvicinò al genere della sonata per violino, componendone due in un intervallo brevissimo, quando la sua maturità artistica era all’apogeo, subito prima del brusco precipitare delle sue condizioni psichiche. Nel 1852, infatti, cadde in un grave stato di prostrazione fisica e mentale, da cui non si sarebbe più ripreso, tentando anche il suicidio nei primi mesi del 1854 e fu, di conseguenza, internato in un istituto per malattie mentali, dove morì due anni dopo. Come spesso succede in Schumann, la scarsa concessione a facili effetti e a uno sterile virtuosismo, ha reso anche questa composizione vittima del cliché del genio malato, quando invece la sua profonda coesione interna, a un ascolto più attento, appare evidente, frutto della pienezza artistica del grande autore sassone.